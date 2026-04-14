$!Detienen a hombre por robo de vehículo y aseguran 7 unidades entre Culiacán y Eldorado

CULIACÁN. _ Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado detuvieron a Alfonso “N”, en posesión de un vehículo con reporte de robo, y tras ampliar las indagatorias, aseguraron otras seis unidades robadas.

De acuerdo con el ente ministerial, la Inspección General Especializada en la Investigación de Robo de Vehículo Zona Centro, identificó al sujeto tras una serie de hechos delictivos en el surponiente de Culiacán.

Fue así que lo ubicaron y arrestaron en la localidad de El Diez, al sur de la capital, con un vehículo con reporte de robo.