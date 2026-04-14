$!Detienen a hombre por robo de vehículo y aseguran 7 unidades entre Culiacán y Eldorado

CULIACÁN. _ Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado detuvieron a Alfonso “N”, en posesión de un vehículo con reporte de robo, y tras ampliar las indagatorias, aseguraron otras seis unidades robadas.
De acuerdo con el ente ministerial, la Inspección General Especializada en la Investigación de Robo de Vehículo Zona Centro, identificó al sujeto tras una serie de hechos delictivos en el surponiente de Culiacán.
Fue así que lo ubicaron y arrestaron en la localidad de El Diez, al sur de la capital, con un vehículo con reporte de robo.
Tras esto, ampliaron las indagatorias que llevaron a obtener información sobre la ubicación de otros carros robados, los cuales fueron decomisados en el municipio de Eldorado.
En este municipio, agentes de la Policía de Investigación de la Inspección General Especializada en la Investigación de Robo de Vehículo y a la Inspección General de Detenciones en Flagrancia aseguraron seis vehículos más.
En total, incautaron tres vehículos tipo sedán, dos vehículos tipo pickup y una cuatrimoto, todos con reporte de robo.
Las unidades fueron puestas a disposición del Ministerio Público, a fin de continuar con las investigaciones correspondientes, ya que existen indicios de la posible participación del detenido en otros hechos relacionados con el robo de vehículos.