Detienen a hombre que presuntamente intentaba ingresar de forma ilegal a una vivienda en Culiacán

Un hombre fue detenido por autoridades de los tres órdenes de gobierno luego de ser señalado por presuntamente intentar ingresar de manera ilegal a un domicilio en la colonia Guadalupe Victoria, al oriente de Culiacán.

De acuerdo con la información oficial, el aseguramiento ocurrió cuando elementos del Ejército Mexicano realizaban recorridos de vigilancia en el sector y fueron alertados por un ciudadano, quien denunció que una persona trataba de entrar sin autorización a su vivienda.

Tras recibir el señalamiento, los efectivos se movilizaron de inmediato al lugar y localizaron al individuo mencionado, procediendo a su detención.

El hombre fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales, quienes determinarán su situación jurídica conforme a la ley.

En la acción participaron elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal de Culiacán, en coordinación con Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado y Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.