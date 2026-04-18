Detienen a hombre relacionado con más de 20 robos a comercio en Culiacán

Un hombre identificado como Juan Carlos “N”, de 30 años de edad, fue detenido al estar presuntamente relacionado con más de 20 robos a locales comerciales, entre 2025 y 2026, en Culiacán.

De acuerdo con las indagatorias de la Inspección General de Investigación en Atención a Delitos Patrimoniales, el sujeto habría cometido los robos contra la misma cadena comercial, que opera en Culiacán.

Su detención ocurrió en la capital sinaloense, a cargo de elementos de la Policía Estatal Preventiva.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), ejecutó la orden de aprehensión contra el sospechoso, por el delito de robo en local comercial abierto al público y calificado, al haber sido cometido con violencia contra las personas.

Para seguir su procedimiento legal, quedó internado en el Penal de Aguaruto, a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro.