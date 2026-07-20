$!Detienen a hombre tras presunto intento de robo a tienda en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue detenido en flagrancia señalado por su probable participación en el delito de robo en grado de tentativa a un local comercial, durante un operativo derivado de una denuncia recibida en el número de emergencias, informó la Secretaría de la Seguridad Pública de Mazatlán.
A través de un comunicado, la SSPM dio a conocer que la alerta movilizó a los agentes hacia una tienda departamental ubicada sobre el Libramiento Colosio, en la colonia Emiliano Zapata.
Al llegar, el personal fue informado sobre lo ocurrido y recibió las características físicas del presunto responsable, así como la dirección en la que había emprendido la huida.
Los elementos implementaron un operativo de búsqueda que permitió ubicar al señalado a poca distancia del lugar.
Tras una inspección preventiva, entre sus pertenencias fue localizada una réplica de arma de fuego.
Además, se aseguró un vehículo color rojo que no contaba con reporte alguno.
Con base en los hechos, los policías municipales informaron a José María “N” el motivo de su detención y lo pusieron a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de determinar su situación jurídica.
En la acción operativa participaron también elementos del Ejército Mexicano.