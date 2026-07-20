$!Detienen a hombre tras presunto intento de robo a tienda en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue detenido en flagrancia señalado por su probable participación en el delito de robo en grado de tentativa a un local comercial, durante un operativo derivado de una denuncia recibida en el número de emergencias, informó la Secretaría de la Seguridad Pública de Mazatlán.

A través de un comunicado, la SSPM dio a conocer que la alerta movilizó a los agentes hacia una tienda departamental ubicada sobre el Libramiento Colosio, en la colonia Emiliano Zapata.

Al llegar, el personal fue informado sobre lo ocurrido y recibió las características físicas del presunto responsable, así como la dirección en la que había emprendido la huida.

Los elementos implementaron un operativo de búsqueda que permitió ubicar al señalado a poca distancia del lugar.