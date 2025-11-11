Detienen a hombre y mujer por robos a comercios en Culiacán

CULIACÁN. _ La policía municipal detuvo en acciones separadas a un hombre y una mujer por su presunta participación en robos en una tienda de conveniencia y una farmacia de la ciudad.

Los detenidos, asegurados por elementos de la Unidad Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), fueron identificados como Noé “N.”, de 46 años, y Laura Elena “N.”, de 47.

La detención de Noé “N.” se dio en la colonia Miguel Hidalgo después de que presuntamente amenazara con un objeto punzocortante a empleados de una tienda para obtener dinero y mercancía.

Por su parte, Laura Elena “N.” fue asegurada en el Centro de la ciudad tras sustraer diversos productos de un establecimiento farmacéutico.

Ambos presuntos responsables quedaron a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.