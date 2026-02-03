$!Detienen a implicado en ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán

CIUDAD DE MÉXICO. _ En una acción coordinada entre fuerzas federales, fue detenido Jesús Emir “N”, alias “Compa Güero” y/o “Radio 13”, identificado como uno de los presuntos responsables del ataque armado contra los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, ocurrido el pasado 28 de enero en Culiacán, Sinaloa.

La detención fue confirmada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien informó del operativo a través de sus redes sociales.

De acuerdo con el funcionario federal, Jesús Emir “N” es operador del Cártel de Sinaloa, facción “Los Chapitos”, y estaría vinculado con el control de radios de comunicación, la instalación de cámaras de videovigilancia para monitorear la movilidad de las autoridades, así como con la adquisición de drones utilizados por esta célula criminal.