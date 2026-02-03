$!Detienen a implicado en ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán

CIUDAD DE MÉXICO. _ En una acción coordinada entre fuerzas federales, fue detenido Jesús Emir “N”, alias “Compa Güero” y/o “Radio 13”, identificado como uno de los presuntos responsables del ataque armado contra los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, ocurrido el pasado 28 de enero en Culiacán, Sinaloa.
La detención fue confirmada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien informó del operativo a través de sus redes sociales.
De acuerdo con el funcionario federal, Jesús Emir “N” es operador del Cártel de Sinaloa, facción “Los Chapitos”, y estaría vinculado con el control de radios de comunicación, la instalación de cámaras de videovigilancia para monitorear la movilidad de las autoridades, así como con la adquisición de drones utilizados por esta célula criminal.
Las autoridades federales detallaron que, mediante labores de inteligencia e investigación, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República, SSPC, Secretaría de Marina y Guardia Nacional analizó cámaras de videovigilancia en la zona donde ocurrió el ataque contra los legisladores, lo que permitió establecer líneas de investigación para identificar a los presuntos responsables.
Como resultado de estas acciones, se ubicó la zona de operación de un integrante del grupo delictivo relacionado con los hechos y se detectó una camioneta blanca presuntamente utilizada para la huida, la cual fue localizada en el segundo nivel del estacionamiento de una tienda de autoservicio.
Tras labores de vigilancia y seguimiento, se implementó un despliegue coordinado en la colonia Universidad Oriente, donde fue detenido Jesús Emir “N”. Durante el operativo, se le aseguraron 55 dosis de cristal, un arma de fuego larga, dos cargadores, un vehículo y dos teléfonos celulares.
Omar García Harfuch señaló que las investigaciones continúan con el objetivo de detener a todos los implicados y evitar que el ataque quede impune.