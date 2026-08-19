Detienen a José Ángel ‘N’ por tentativa de doble homicidio en 2025, en Navolato

José Ángel “N”, de 29 años de edad, fue detenido por elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) de la Fiscalía General del Estado (FGE), que lo señalan como el presunto responsable de un intento de doble homicidio en 2025, en Navolato.

De acuerdo con la dependencia, el hoy aprehendido fue el responsable de agredir a balazos a dos hombres el 28 de septiembre de 2025, hechos por los que ambos agredidos resultaron lesionados; uno de ellos en el brazo y el otro en el estómago.

Esto se supo luego de que, durante la noche de aquella jornada, ambas víctimas llegaron a bordo de un vehículo a un hospital de Navolato, e ingresaron heridos al nosocomio.

Como resultado de las diligencias e indagatorias a cargo de la Inspección General de Investigación de Homicidios Dolosos, ubicaron a José Ángel como presunto responsable de homicidio en grado de tentativa.

Tras ejecutar la orden de arresto, fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, autoridad que determinará su situación jurídica.