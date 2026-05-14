Detienen a joven acusado de intento de homicidio en la Colonia Sinaloa, en Culiacán

Un joven identificado como José Julián “N”, de 19 años, fue detenido por autoridades locales como presunto responsable de un intento de homicidio cometido en la Colonia Sinaloa, en Culiacán.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de la Unidad Especializada en Aprehensiones, giró una orden de captura en su contra por el delito de homicidio en grado de tentativa.

De acuerdo con la investigación, los hechos se habrían registrado el 17 de febrero de 2026, en un domicilio de la Colonia Sinaloa, donde presuntamente agredió a dos personas.

Elementos de la UNESA, en coordinación con la Inspección General de Investigación de Homicidios Dolosos, llevaron a cabo la localización y detención de José Julián “N”, quien quedó a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, en espera de que se resuelva su situación jurídica.