$!Detienen a joven con arma fajada en El Realito, en Los Mochis; ingería bebidas alcohólicas

LOS MOCHIS._ Lo que inició como una infracción al Bando de Policía por consumo de alcohol en la vía pública, terminó en una detención federal la madrugada de este sábado por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana al momento de asegurar a un civil en posesión de un arma de fuego corta en el sector oriente de la ciudad.
El detenido fue identificado como Filiberto “N”, de 29 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento El Realito, donde ocurrieron los hechos.
De acuerdo con el parte informativo, agentes preventivos realizaban un recorrido de vigilancia sobre la Avenida Álvaro Obregón. Al llegar al cruce con la calle Real del Río, en el fraccionamiento El Realito, observaron a una persona ingiriendo bebidas embriagantes junto a un vehículo.
Al aproximarse para notificar la falta administrativa, los oficiales notaron a simple vista una bolsa transparente con cartuchos útiles cerca de la defensa de una camioneta Jeep Wrangler, color blanco, con placas de Sinaloa.
Ante la evidencia, procedieron a efectuar una inspección corporal a Filiberto “N” y durante la revisión, se le encontró fajada a la cintura una pistola tipo escuadra, marca Glock, calibre 9 milímetros, la cual estaba abastecida.
Tras los hechos, los agentes le leyeron sus derechos y procedieron al aseguramiento del arma, la munición y la unidad motriz. El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Los Mochis, donde quedó a disposición del Ministerio Público Federal para iniciar la carpeta de investigación por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo.
Las autoridades recordaron que, conforme al Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el imputado se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante una sentencia judicial.