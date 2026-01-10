$!Detienen a joven con arma fajada en El Realito, en Los Mochis; ingería bebidas alcohólicas

LOS MOCHIS._ Lo que inició como una infracción al Bando de Policía por consumo de alcohol en la vía pública, terminó en una detención federal la madrugada de este sábado por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana al momento de asegurar a un civil en posesión de un arma de fuego corta en el sector oriente de la ciudad.

El detenido fue identificado como Filiberto “N”, de 29 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento El Realito, donde ocurrieron los hechos.

De acuerdo con el parte informativo, agentes preventivos realizaban un recorrido de vigilancia sobre la Avenida Álvaro Obregón. Al llegar al cruce con la calle Real del Río, en el fraccionamiento El Realito, observaron a una persona ingiriendo bebidas embriagantes junto a un vehículo.