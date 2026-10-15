Detienen a joven de 19 años por ataque mortal contra mujer en estética del centro en Escuinapa

MAZATLÁN._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa aprehendió a Williams “N”, de 19 años, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio agravado, cometido contra una mujer en Escuinapa. La detención fue realizada por elementos de la Policía de Investigación, en coordinación con la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA).

Los hechos por los que se le acusa ocurrieron el lunes 12 de octubre de 2026, cuando una mujer fue encontrada sin vida dentro de un negocio ubicado en la zona centro de Escuinapa.