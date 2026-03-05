$!Detienen a joven en Culiacán con auto robado: Lo atrapan en la México 15

CULIACÁN. _ Por su presunta responsabilidad en el delito de tránsito en vehículo con reporte de robo, elementos del Grupo Orión de la Inspección General Especializada en Investigación de Robo de Vehículos detuvieron a un joven de 22 años en las inmediaciones de la zona norte de la ciudad.

La Fiscalía General del Estado informó que el detenido fue identificado como Jesús Yovani “N”. La captura ocurrió mientras el ahora imputado circulaba sobre la carretera México 15, en el tramo Culiacán-Los Mochis, específicamente a la altura de la localidad de La Presita.