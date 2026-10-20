Detienen a joven por presunto robo de ropa en plaza del sector Tres Ríos, Culiacán

CULIACÁN._ Policías municipales detuvieron a Samuel “N”, de 20 años, por presuntamente intentar robar ropa de un comercio en una plaza del sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán. Los agentes aseguraron al joven y recuperaron las prendas sustraídas, poniéndolo a disposición de la autoridad.

La intervención policial se originó luego de que personal de seguridad de una tienda de ropa, ubicada en la zona, solicitara el apoyo de la corporación, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM).

Al llegar al establecimiento, los agentes detuvieron a Samuel “N” y recuperaron varias prendas de vestir que, según los reportes, había sustraído.

El detenido y los artículos recuperados fueron puestos a disposición de la autoridad competente. Esta instancia dará seguimiento al caso y determinará la situación jurídica del joven conforme a derecho.