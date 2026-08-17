Detienen a Juan, por asesinato de su padre en riña familiar, en la colonia Montuosa de Mazatlán

Elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) de la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron a Juan “N”, señalado como presunto responsable del homicidio de su padre, en medio de una discusión familiar el pasado 28 de febrero.
Los hechos ocurrieron en la noche, dentro de un domicilio, cuando supuestamente el ahora detenido llegó alcoholizado, fue reprendido por su padre, forcejearon y como consecuencia de esto, el occiso identificado como Juan “N”, de 83 años, cayó y sufrió un golpe que le costó la vida.
Por estos hechos, Juan hijo es investigado por homicidio agravado por razón de parentesco, y elementos de la Policía Municipal de Mazatlán ejecutaron una orden de aprehensión en su contra.
Tras su captura, fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Sur, autoridad que determinará su situación jurídica conforme a derecho.