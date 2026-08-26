Detienen a “Koki”, líder de Pueblo Unido y vinculado con La Barredora

Jorge Luis “N”, alias “Koki”, identificado como líder del grupo delictivo Pueblo Unido, fue aprehendido con la participación de autoridades de Tabasco e Hidalgo, informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien señaló que el presunto criminal estuvo vinculado con La Barredora como operador de Ulises “N”, alias “Pinto”, identificado como líder de esa organización.

La aprehensión fue realizada a partir de información obtenida por el Centro Nacional de Inteligencia y con la participación de elementos de la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y autoridades de Tabasco e Hidalgo, de acuerdo con un mensaje difundido por García Harfuch a través de sus redes sociales.

Ataques y delitos imputados

De acuerdo con García Harfuch, “Koki” fue operador de Ulises “N”, alias “Pinto”, identificado como líder de La Barredora y detenido en julio de 2025, y posteriormente encabezó una escisión de esa organización.

El funcionario señaló que Jorge Luis “N” está relacionado con la quema de vehículos y ataques contra autoridades, así como con delitos de extorsión, secuestro, tráfico de personas y distribución de droga en los municipios de Centro y Nacajuca, Tabasco.

El detenido cuenta con una orden de aprehensión de la Fiscalía General del Estado de Tabasco.

García Harfuch también reconoció el apoyo del gobernador de Tabasco, Javier May, y de las autoridades estatales, así como del gobierno de Hidalgo.

“Koki” y su relación con La Barredora

La aprehensión de Jorge Luis “N” ocurre en un contexto de debilitamiento de La Barredora, organización criminal que tuvo presencia en municipios de Tabasco, Chiapas, Veracruz y Campeche y que estuvo vinculada con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco.

La Barredora tuvo un crecimiento a partir de una estructura criminal que existía desde 2009 en Tabasco y que posteriormente amplió sus operaciones a otros municipios y entidades del sureste del país. Durante su etapa de mayor expansión llegó a tener presencia en 38 municipios de Tabasco, Chiapas, Veracruz y Campeche.

En Tabasco se registró su presencia en Centla, Cárdenas, Huimanguillo, Comalcalco, Paraíso, Nacajuca, Jalpa de Méndez, Cunduacán, Centro, Jalapa, Teapa, Jonuta, Macuspana y Tacotalpa.

En Chiapas operaba en Amatán, Catazajá, Huitiupán, Ixtapangajoya, Juárez, La Libertad, Ocosingo, Ostuacán, Palenque, Pichucalco, Reforma, Sabanilla, Salto del Agua, Tila, Benemérito de las Américas y Mezcalapa, mientras que en Veracruz tenía presencia en Minatitlán, Coatzacoalcos, Agua Azul, Moloacán, Acayucan y Las Choapas.

En Campeche llegó a operar en Palizada y Ciudad del Carmen. También se ha señalado una posible presencia de grupos que utilizan el nombre de La Barredora en Puebla, aunque existe la posibilidad de que se trate de otra organización.

La acusación contra Hernán Bermúdez

La Barredora estuvo vinculada con Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández y es señalado como presunto líder de la organización.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco solicitó una condena de 154 años de prisión contra Bermúdez Requena, quien enfrenta un proceso penal por los delitos de secuestro agravado, extorsión agravada y asociación delictuosa.

Durante la audiencia intermedia celebrada el pasado 15 de junio, el Ministerio Público presentó 40 carpetas de investigación para sustentar la acusación contra el exfuncionario.

Por el delito de secuestro agravado, la Fiscalía solicitó 100 años de prisión, el pago de 16 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) por reparación del daño y una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos en el servicio público.

Por asociación delictuosa planteó una pena de 24 años de prisión, mientras que por extorsión agravada solicitó 30 años de cárcel y el pago de 30 mil UMA.

Extradición y ligas con el narcotráfico

Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay después de permanecer prófugo y posteriormente fue vinculado a proceso por los delitos de extorsión, secuestro y asociación delictuosa. Durante la audiencia participó mediante videoconferencia desde el penal federal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

De acuerdo con reportes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional correspondientes a 2022, Bermúdez Requena habría tenido vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La información recabada entre 2019 y 2022 por el Centro de Fusión de Inteligencia del Sureste identificó que La Barredora estaría implicada en robo y venta de combustible, extorsión y trasiego de droga.

El debilitamiento de La Barredora

La organización perdió mandos centrales y operativos después del arresto de Bermúdez Requena y de otros integrantes de su estructura, entre ellos Ulises Pinto Madera y Leonardo Arturo Leyva, además de otros operadores.

A estos arrestos se sumó la presión sobre las autoridades de Tabasco y Chiapas, lo que complicó la permanencia de las redes de protección con las que había contado la organización.

Otro factor fue la ruptura de la alianza entre La Barredora y el CJNG, tras la cual este último comenzó a ganar terreno en Tabasco, mientras la organización perdió capacidad de influencia.

La reducción de mandos y de capacidad operativa abrió la posibilidad de distintos escenarios para La Barredora, entre ellos su desaparición en el mediano plazo, un desgaste gradual que le permita mantenerse sin recuperar su expansión anterior o una fragmentación en grupos más pequeños con nuevos nombres.

También se ha planteado que algunas de esas estructuras podrían modificar sus actividades o buscar alianzas con otras organizaciones para enfrentar al CJNG, entre ellas el Cártel de Sinaloa en su facción de La Mayiza.