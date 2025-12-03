Seguridad
Detienen a líder criminal en Tijuana y aseguran fentanilo, armas y dos inmuebles

Ejército y Guardia Nacional detuvieron en Tijuana a cinco presuntos criminales, entre ellos un objetivo prioritario; aseguraron fentanilo, armas, cartuchos y dos inmuebles ligados a actividades delictivas.
Noroeste Redacción
03/12/2025 09:08
Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional detuvieron en Tijuana a cinco personas presuntamente vinculadas con grupos delictivos, entre ellas Gustavo “N”, señalado por autoridades de Estados Unidos por cargos de trasiego de drogas. En la operación se aseguraron nueve kilogramos y 330 pastillas de fentanilo, armas de fuego, cartuchos y dos inmuebles.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la captura derivó de trabajos de inteligencia y seguimiento a organizaciones criminales. Gustavo “N”, identificado como líder de una célula delictiva con operación en la región, es considerado objetivo prioritario.

Junto con él fueron detenidas cuatro personas más. A todos se les decomisaron cinco armas de fuego, cartuchos de diversos calibres y dos inmuebles presuntamente utilizados por la estructura criminal.

Los detenidos, así como los objetos asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, donde se definirá su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación.

