$!Detienen a líder criminal en Tijuana y aseguran fentanilo, armas y dos inmuebles

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional detuvieron en Tijuana a cinco personas presuntamente vinculadas con grupos delictivos, entre ellas Gustavo “N”, señalado por autoridades de Estados Unidos por cargos de trasiego de drogas. En la operación se aseguraron nueve kilogramos y 330 pastillas de fentanilo, armas de fuego, cartuchos y dos inmuebles.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la captura derivó de trabajos de inteligencia y seguimiento a organizaciones criminales. Gustavo “N”, identificado como líder de una célula delictiva con operación en la región, es considerado objetivo prioritario.