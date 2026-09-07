Detienen a Maclovio, presunto feminicida en Gabriel Leyva Solano, en Guasave

Agentes de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) ejecutaron una orden de aprehensión contra Maclovio “N”, señalado como presunto responsable de un feminicidio cometido recientemente en el municipio de Guasave.

El hombre, de 45 años, es investigado por feminicidio agravado, por hechos del pasado 29 de agosto, en la comisaría Gabriel Leyva Solano.

En el suceso, perdió la vida Marina “N”, de 40 años, tras ser atacada a balazos en reiteradas ocasiones.

Elementos de UNESA Zona Norte pusieron a Maclovio “N” a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro Norte, donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho.