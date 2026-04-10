Detienen a menor con cartuchos en La Limita de Itaje, Culiacán

CULIACÁN. _ Un menor de edad fue puesto a disposición de las autoridades tras ser detenido por elementos del Ejército Mexicano en la comunidad de La Limita de Itaje, en Culiacán, al encontrársele en posesión de decenas de cartuchos útiles.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, el personal militar realizaba reconocimientos terrestres en la zona cuando observó a un civil que portaba una mochila. Al notar la presencia de las fuerzas de seguridad, el joven adoptó una actitud evasiva, razón por la cual los elementos procedieron a marcarle el alto para realizar una inspección preventiva.

Durante la revisión al masculino, se confirmó que se trata de un menor de edad que ocultaba entre sus pertenencias un total de 36 cartuchos.

Tras el hallazgo, fue detenido y turnado ante la Fiscalía General del Estado, instancia que se encargará de realizar las investigaciones pertinentes y determinar su situación jurídica bajo la presunción de inocencia que marca la ley.