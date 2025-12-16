$!Detienen a menor y aseguran motocicleta tras persecución en la comisaría de Bellavista, Culiacán

Elementos de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a un menor de edad y aseguraron una motocicleta tras una persecución en las inmediaciones de la comisaría de Bellavista, en la sindicatura de Culiacancito.

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes realizaban recorridos de prevención cuando observaron a dos jóvenes a bordo de una unidad ligera que carecía de placas de circulación. Al notar que uno de los tripulantes portaba un objeto con características de arma de fuego, los efectivos marcaron el alto; sin embargo, los civiles ignoraron la instrucción e iniciaron la huida.

Metros adelante, los jóvenes abandonaron la motocicleta e ingresaron a un plantel educativo para intentar ocultarse. Tras el seguimiento en el lugar, los agentes lograron la detención del menor, mientras que su acompañante logró retirarse del sitio.