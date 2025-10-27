$!Detienen a Miguel Ángel, alias ‘El Cuate’, tras cateo en domicilio de la colonia Buenos Aires, en Culiacán

CULIACÁN._ Un civil fue detenido tras la ejecución de un cateo la mañana de este lunes 27 de octubre en una vivienda de la colonia Buenos Aires, en la ciudad de Culiacán.

El capturado fue identificado como Miguel Ángel “N”, alias “El Cuate”.

La detención está documentada en el Registró Nacional de Detenciones (RND), donde informan que el hecho se registró a las 7:40 horas en una vivienda que se ubica por la calle Cerro Baymena, entre Constituyente Herminio Pérez Abreu y avenida México 68.

Miguel Ángel es descrito como un masculino de aproximadamente 1.75 metros de altura, de cabello corto claro, piel blanca, complexión robusta y quien vestía una playera color verde con blanco, short deportivo color gris y tenis deportivos negros, además de que contaba con un tatuaje en el brazo izquierdo.

Según la ficha oficial, fueron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) los que efectuaron la detención, y es la Fiscalía General de la República la autoridad que lo tiene a su disposición.