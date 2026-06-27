$!Detienen a motociclista armado con presunta droga en Tepuche

CULIACÁN._ Un hombre fue detenido por elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa luego de intentar escapar a bordo de una motocicleta mientras portaba un arma de fuego y presunta droga en la comunidad de Agua Blanca, sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán.

Según información de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, los policías se encontraban realizando recorridos por la zona cuando observaron a un motociclista que adoptó una actitud evasiva al notar la presencia de las unidades oficiales, por lo que intentó darse a la fuga.