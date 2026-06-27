$!Detienen a motociclista armado con presunta droga en Tepuche

CULIACÁN._ Un hombre fue detenido por elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa luego de intentar escapar a bordo de una motocicleta mientras portaba un arma de fuego y presunta droga en la comunidad de Agua Blanca, sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán.
Según información de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, los policías se encontraban realizando recorridos por la zona cuando observaron a un motociclista que adoptó una actitud evasiva al notar la presencia de las unidades oficiales, por lo que intentó darse a la fuga.
Mientras trataba de escapar, los elementos detectaron que el hombre portaba un arma corta, por lo que iniciaron una persecución que concluyó metros adelante con su detención.
Tras realizarle una inspección, los agentes aseguraron una pistola calibre .38 Super, tres cargadores, 24 cartuchos útiles, aproximadamente 450 gramos de hierba con características de la mariguana, una motocicleta sin reporte de robo y una mochila.
El detenido, junto con el arma, la droga, la motocicleta y los demás indicios asegurados, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.