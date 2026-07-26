Detienen a motociclista armado en la colonia El Barrio, en Culiacán

CULIACÁN._ Elementos de la Policía Estatal Preventiva detuvo a un motociclista que portaba un arma fajada a la cintura e intentó huir de las autoridades en la colonia El Barrio, al oriente de Culiacán.

Según la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, esto se registró durante patrullajes del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa, en donde detectaron a dicho conductor.

Una vez que le marcaron el alto tras verle el arma, el motociclista aceleró la marcha de la unidad y fue detenido metros más adelante.

Al inspeccionarlo, le decomisaron una pistola calibre .38 súper, y un cargador para dicha arma, abastecida con cuatro cartuchos.

La persona, la motocicleta y los demás objetos fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal para realizar las investigaciones correspondientes.