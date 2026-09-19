$!Detienen a motociclista armado en la Colonia Flores Magón, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un civil armado fue detenido cuando circulaba en una motocicleta en sentido contrario por calles de la Colonia Flores Magón, en Mazatlán.
A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que esta captura fue durante recorridos de prevención y vigilancia en la periferia de la ciudad.
El arresto del civil armado se debió por su probable participación en el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en su modalidad de portación de arma de fuego sin la documentación correspondiente.
El hecho ocurrió cuando el personal preventivo circulaba por calles de la Colonia Ricardo Flores Magón y detectó al conductor de una motocicleta que transitaba en sentido contrario.
Al marcarle el alto, la persona mostró una actitud evasiva y arrojó una mochila al piso, por lo que los agentes procedieron a realizar la intervención bajo las debidas medidas de seguridad.
Al verificar la mochila que había arrojado, localizaron un arma de fuego corta con un cargador abastecido con 14 cartuchos útiles.
Al ser cuestionado sobre la documentación que acreditara la legal portación de arma y no presentarla, los agentes procedieron a detener a quien se identificó como Jesús Ramón “N”.
El detenido, junto con el arma y los cartuchos, quedó a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de realizar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica conforme a derecho.