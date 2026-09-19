$!Detienen a motociclista armado en la Colonia Flores Magón, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un civil armado fue detenido cuando circulaba en una motocicleta en sentido contrario por calles de la Colonia Flores Magón, en Mazatlán.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que esta captura fue durante recorridos de prevención y vigilancia en la periferia de la ciudad.

El arresto del civil armado se debió por su probable participación en el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en su modalidad de portación de arma de fuego sin la documentación correspondiente.