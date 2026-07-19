Detienen a motociclista armado sobre la Avenida Camarón Sábalo, en Mazatlán

Un motociclista fue detenido por elementos de la Guardia Nacional, al observar que portaba un arma de fuego y transitaba por la Avenida Camarón Sábalo, en el municipio de Mazatlán.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los efectivos marcaron el alto al conductor de la unidad ligera, ya que este no portaba casco, y trató de evadir a la autoridad.

Los oficiales notaron que la persona tenía algo fajado en la cintura, y al inspeccionarlo, confirmaron que se trataba de una arma corta marca Glock calibre .40, con su cargador abastecido.

Tras este hallazgo, el civil fue detenido y aseguraron la motocicleta de marca Italika, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para realizar las investigaciones correspondientes.