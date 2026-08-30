Seguridad

Detienen a motociclista con arma y 200 dosis de presunto cristal en Rosario

Elementos de la Policía Estatal Preventiva realizaron la captura durante un patrullaje en el ejido Gregorio Vázquez Moreno
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
30/08/2026 11:30
30/08/2026 11:30

Un hombre a bordo de una motocicleta fue detenido en el municipio de Rosario por elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes le decomisaron un arma y presunta droga.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los oficiales identificaron al sospechoso al patrullar por el ejido Gregorio Vázquez Moreno.

Al marcarle el alto y realizar una revisión, le incautaron un arma corta calibre .40 milímetros, tres cargadores, 36 cartuchos útiles calibre .40 milímetros, y 200 dosis de presunto cristal con un peso aproximado de 53.1 gramos.

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La unidad en que circulaba, una motocicleta Italika, modelo DM200, también fue asegurada pese a que no contaba con reporte de robo.

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, con sede en Mazatlán, para las investigaciones y diligencias correspondientes.

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