$!Detienen a motociclista con arma y 200 dosis de presunto cristal en Rosario

Un hombre a bordo de una motocicleta fue detenido en el municipio de Rosario por elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes le decomisaron un arma y presunta droga.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los oficiales identificaron al sospechoso al patrullar por el ejido Gregorio Vázquez Moreno.

Al marcarle el alto y realizar una revisión, le incautaron un arma corta calibre .40 milímetros, tres cargadores, 36 cartuchos útiles calibre .40 milímetros, y 200 dosis de presunto cristal con un peso aproximado de 53.1 gramos.