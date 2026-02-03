Detienen a motociclista frente al Palacio de Gobierno de Sinaloa

Un motociclista fue detenido por las autoridades durante la noche de este martes tras un reporte de balacera frente al Palacio de Gobierno de Sinaloa.

Según informes preliminares, elementos de corporaciones policiales se encontraban dándole seguimiento a un sujeto que viajaba en su unidad ligera por la colonia Centro de la capital sinaloense.

Fue hasta llegar a la avenida De Los Insurgentes, a la altura del complejo ejecutivo, donde el personal de seguridad alcanzó a detener al civil. Se reporta que durante el hecho se realizaron disparos con armas de fuego y que el capturado resultó lesionado.

El hecho se reportó alrededor de las 21:10 horas de este 3 de febrero. Tras la captura, elementos del Ejército Mexicano arribaron al punto para apoyar con las labores de seguridad.

El civil fue trasladado hacia la autoridad competente, mientras que su motocicleta fue remolcada y llevada hacia la pensión pertinente para seguir con las investigaciones del caso.

Cabe señalar que las autoridades no han emitido un comunicado oficial ni han dado a conocer más información sobre el hecho.