Detienen a mujer acusada de ataque armado que dejó un muerto y tres heridas en Culiacán

Una mujer identificada como Wendy “N”, de 26 años, fue detenida por autoridades de Sinaloa al ser señalada como presunta responsable de un ataque armado en Culiacán, en el que un hombre murió y tres mujeres resultaron heridas.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, la mujer participó en los hechos ocurridos la noche del 29 de junio de 2025, cerca de las 21:30 horas, por la calle Vinoramas, en el fraccionamiento Jardines de la Sierra.

En esos hechos perdió la vida Efraín “N” a bordo de un vehículo sedán, mientras que otras tres mujeres, entre ellas dos identificadas como Laura y Teresa, resultaron lesionadas por disparos de arma de fuego.

Las indagatorias de la FGE llevaron a la localización de Wendy, quien fue aprehendida por la Unidad Especializada en Aprehensiones por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

Posteriormente, la detenida fue puesta a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, autoridad que determinará su situación jurídica.