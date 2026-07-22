$!Detienen a mujer armada con 150 dosis de presunta droga en Urbivilla del Cedro, en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) detuvieron a una mujer que presuntamente portaba un arma de fuego y 150 dosis de droga durante un operativo de seguridad realizado en el fraccionamiento Urbivilla del Cedro, al norte de Culiacán.

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los hechos ocurrieron mientras los agentes realizaban recorridos de vigilancia y prevención en ese sector, cuando detectaron a una persona que llevaba un arma de fuego fajada a la cintura.