$!Detienen a mujer armada con 150 dosis de presunta droga en Urbivilla del Cedro, en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) detuvieron a una mujer que presuntamente portaba un arma de fuego y 150 dosis de droga durante un operativo de seguridad realizado en el fraccionamiento Urbivilla del Cedro, al norte de Culiacán.
De acuerdo con el informe de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los hechos ocurrieron mientras los agentes realizaban recorridos de vigilancia y prevención en ese sector, cuando detectaron a una persona que llevaba un arma de fuego fajada a la cintura.
Al percatarse de la presencia de los policías, la sospechosa intentó huir, pero fue alcanzada y sometida metros adelante.
Durante la inspección preventiva, los elementos aseguraron una pistola calibre .380, un cargador abastecido con siete cartuchos útiles del mismo calibre, además de 100 dosis de presunta metanfetamina (cristal), con un peso aproximado de 110 gramos, y 50 dosis de presunta cocaína, con un peso estimado de 25 gramos.
La detenida, junto con el arma, los cartuchos y la presunta droga asegurada, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que continuará con las investigaciones y determinará la situación jurídica del implicado.