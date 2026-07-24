Detienen a mujer armada con un AK-47 tras homicidio de un hombre en Villa Juárez, Navolato

NAVOLATO._ Una mujer fue detenida por elementos del Ejército Mexicano al ser señalada como presunta responsable del homicidio a balazos de un hombre, cuyo cuerpo fue localizado en el interior de un cuarto de renta en la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato.

Los hechos se registraron durante la madrugada de este viernes 24 de julio, en un inmueble ubicado junto a un canal de aguas pluviales, sobre la calle Primera, casi en el cruce con la carretera La 50.

De acuerdo con los primeros informes, personal militar realizaba recorridos de vigilancia en la zona cuando escuchó múltiples detonaciones de arma de fuego. Al aproximarse al lugar, los soldados observaron a una mujer que portaba un fusil AK-47, conocido como “cuerno de chivo”, por lo que fue interceptada y desarmada.

Tras su detención, la mujer indicó a los militares el sitio donde se encontraba la víctima. Al ingresar al cuarto de renta, los elementos localizaron el cuerpo sin vida de un hombre, quien presentaba múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

En el lugar también fueron asegurados el fusil AK-47 y tres cargadores, los cuales quedaron a disposición de la autoridad ministerial junto con la detenida.

La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio y establecer la identidad de la víctima, así como la posible participación de la mujer en los hechos.