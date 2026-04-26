Detienen a mujer armada tras persecución ligada a balacera en Culiacán

Una mujer fue detenida por fuerzas estatales y federales luego de una persecución registrada este domingo 26 de abril en Culiacán, y es relacionada de manera preliminar con una agresión armada reportada en la zona sur de la ciudad.

De acuerdo con información oficial, elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES) realizaban recorridos preventivos cuando, a través del sistema C4i, recibieron el reporte de un ataque armado.

Al trasladarse al sector Montebello, los agentes observaron que personal militar seguía a un vehículo particular.

Durante la acción, una mujer descendió de la unidad e intentó escapar a pie; sin embargo, fue perseguida y alcanzada por policías estatales.

Tras una revisión, a la detenida le aseguraron una pistola calibre 9 milímetros, un cargador para arma corta, 17 cartuchos útiles del mismo calibre, además de 40 dosis de presunta metanfetamina con peso aproximado de 11 gramos, 10 dosis de presunta marihuana con peso cercano a 91 gramos y 50 cigarros elaborados con hierba verde similar a la marihuana, con peso estimado de 64 gramos.

La mujer, junto con el arma y la sustancia asegurada, fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes.

La captura ocurrió horas después de los hechos violentos reportados en la zona de Cañadas, donde previamente se informó sobre una persecución y otras detenciones relacionadas.