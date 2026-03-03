Detienen a mujer con dosis de cristal y marihuana en Terranova

CULIACÁN. _ Durante recorridos preventivos realizados en el fraccionamiento Terranova, agentes de la Policía Municipal detuvieron a una mujer por su presunta participación en delitos contra la salud.

La mujer, quien se identificó como Elvia “N”, de 32 años, fue interceptada por los elementos preventivos durante labores de vigilancia en dicho sector. Durante la revisión, los agentes localizaron entre sus pertenencias nueve bolsas con hierba verde con las características de la marihuana, además de 10 cigarrillos confeccionados con la misma sustancia.

Asimismo, le fueron aseguradas 20 dosis de una sustancia granulada similar al cristal y 10 bolsas con polvo blanco con características de la cocaína, junto con la cantidad de 6 mil 370 pesos en efectivo.

Tanto la detenida como los artículos asegurados fueron trasladados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes se encargarán de determinar su situación jurídica.

Aunque la corporación municipal señaló que estas acciones forman parte de su estrategia de seguridad, el proceso continuará bajo la presunción de inocencia de la señalada mientras no se dicte una sentencia.