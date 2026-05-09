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Drogas

Detienen a mujer con dosis de mariguana en Industrial El Palmito, en Culiacán

Militares aseguraron también cigarros, envoltorios con aparente droga y dinero en efectivo
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
09/05/2026 22:16
09/05/2026 22:16

Elementos del Ejército Mexicano arrestaron a una mujer en Culiacán, luego de encontrarla en posesión de presunta mariguana y dinero en efectivo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los militares hacían patrullajes de vigilancia cuando notaron a la mujer con “actitud evasiva”.

Por ello, los soldados la sometieron a revisión y le encontraron 54 cigarros con aparente mariguana, con un peso de 279.3 gramos; 25 envoltorios con presunta mariguana, con un peso de 29.3 gramos; y mil 800 pesos en efectivo.

Ante ello, la persona detenida y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, encargado de realizar las investigaciones y diligencias correspondientes conforme a la ley.

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