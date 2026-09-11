Seguridad

Detienen a mujer por intentar robar mercancía de un negocio en Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán

Laura “N”, de 48 años, fue detenida por policías municipales; la mercancía que presuntamente intentó sustraer fue recuperada y quedó bajo resguardo de la autoridad
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
11/09/2026 12:05
11/09/2026 12:05

CULIACÁN. _ Una mujer fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) por su probable participación en el delito de tentativa de robo a un local comercial, en la colonia Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

Durante la intervención, los agentes municipales detuvieron a Laura “N”, de 48 años de edad, a quien presuntamente sorprendieron cuando intentaba sustraer mercancía de un establecimiento.

La mercancía fue recuperada por los policías y, junto con la mujer detenida, quedó a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

#Culiacán
#Sinaloa
#Robo a comercios
#Policía Municipal de Culiacán
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube