Detienen a mujer por intentar robar mercancía de un negocio en Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán

CULIACÁN. _ Una mujer fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) por su probable participación en el delito de tentativa de robo a un local comercial, en la colonia Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

Durante la intervención, los agentes municipales detuvieron a Laura “N”, de 48 años de edad, a quien presuntamente sorprendieron cuando intentaba sustraer mercancía de un establecimiento.

La mercancía fue recuperada por los policías y, junto con la mujer detenida, quedó a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.