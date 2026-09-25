Detienen a mujer por intento de robo en comercio en la colonia Centro de Culiacán

CULIACÁN. _ Una mujer, identificada como Erika “N”, de 43 años, fue detenida por Policías Preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tras intentar sustraer mercancía de un comercio en la colonia Centro.

La detención ocurrió después de que los elementos municipales intervinieran en el establecimiento. Durante la acción, los agentes aseguraron a la persona y recuperaron los productos que presuntamente intentaba llevarse del lugar, un establecimiento de cadena comercial.

La mujer y la mercancía recuperada fueron puestas a disposición de la autoridad competente. Dicha instancia se encargará de dar seguimiento al caso y determinará la situación jurídica de la implicada, conforme a lo establecido por la ley.