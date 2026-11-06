Detienen a mujer por intento de robo en el centro de Culiacán

CULIACÁN. _ Policías municipales detuvieron a una mujer, identificada como Alba “N”, de 46 años, por intentar sustraer mercancía de un local comercial en el centro de la ciudad.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) informó que la acción policial permitió recuperar los artículos que presuntamente pretendía llevar sin pagar del establecimiento.

De acuerdo con la relatoría de los hechos, la dependencia señaló que la detención ocurrió en un establecimiento de la colonia Centro, donde los agentes municipales intervinieron tras ser alertados de un posible robo.

La rápida respuesta policial permitió asegurar a la mujer en flagrancia y recuperar los bienes que presuntamente intentaba llevar consigo del local.

La mujer fue trasladada a las instalaciones de la SSPyTM para realizar el registro correspondiente y los trámites administrativos de rigor y posteriormente fue puesta a disposición de la autoridad competente, en este caso, el Agente del Ministerio Público, junto con la mercancía recuperada como evidencia del presunto ilícito.

La instancia ministerial será la encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica de la detenida.