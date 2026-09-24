Detienen a mujer por presunto intento de robo en un comercio de la colonia El Barrio, en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) de Culiacán detuvieron a una mujer por su probable participación en el delito de tentativa de robo a un local comercial abierto al público, en la colonia El Barrio.

Durante la intervención, los agentes aseguraron a Cynthia “N”, de 41 años, y recuperaron mercancía que presuntamente habría intentado sustraer del establecimiento.

La mujer detenida y los artículos recuperados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica conforme a derecho.

La SSPyTM señaló que la detención se realizó como parte de las acciones de vigilancia y prevención del delito en el municipio.