Seguridad
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Robo a comercios

Detienen a mujer por presunto intento de robo en un comercio de la colonia El Barrio, en Culiacán

Policías municipales detuvieron Cynthia “N”, de 41 años, tras intentar sustraer mercancía del establecimiento
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
24/09/2026 11:40
24/09/2026 11:40

CULIACÁN. _ Elementos de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) de Culiacán detuvieron a una mujer por su probable participación en el delito de tentativa de robo a un local comercial abierto al público, en la colonia El Barrio.

Durante la intervención, los agentes aseguraron a Cynthia “N”, de 41 años, y recuperaron mercancía que presuntamente habría intentado sustraer del establecimiento.

La mujer detenida y los artículos recuperados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica conforme a derecho.

La SSPyTM señaló que la detención se realizó como parte de las acciones de vigilancia y prevención del delito en el municipio.

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