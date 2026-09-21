Detienen a mujer por presunto robo a comercio en Culiacán

CULIACÁN. _ Una mujer fue detenida por elementos preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), luego de que presuntamente intentara sustraer mercancía de un establecimiento comercial.

De acuerdo con un comunicado de la corporación, los agentes atendieron un reporte de presunto robo a un local comercial abierto al público, tras lo cual detuvieron a Mariela “N”, de 29 años de edad.

Durante la intervención, los policías recuperaron la mercancía que, según el reporte, la mujer habría intentado sacar del establecimiento.

La SSPyTM no precisó el lugar donde ocurrió el robo ni dónde se realizó la detención.

La mujer y la mercancía recuperada quedaron a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.