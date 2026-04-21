Detienen a mujer por presunto robo en supermercado del Centro

CULIACÁN. _ Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) arrestaron a una mujer de 33 años por su probable participación en el delito de robo a comercio en la colonia Centro.

La intervención de los elementos policiales ocurrió luego de un reporte ciudadano que alertó sobre la presencia de una persona del sexo femenino que habría tomado productos de un supermercado sin liquidar su costo.

Al llegar al sitio, los oficiales aseguraron a quien se identificó como Kenyira “N”, a quien se le atribuye la portación de los artículos sustraídos del establecimiento.

Debido a que el proceso legal se encuentra en curso y no existe una sentencia, la mujer fue puesta a disposición de la autoridad competente como presunta responsable del ilícito, donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho.