Detienen a mujer por presunto robo en tienda comercial de Nueva Galicia, en Culiacán

CULIACÁN. _ Una mujer de 60 años fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tras ser señalada por su probable participación en un robo a comercio en el fraccionamiento Nueva Galicia, en Culiacán.

La corporación informó que los hechos ocurrieron en una tienda de cadena comercial ubicada en dicho sector, donde agentes municipales aseguraron a quien fue identificada como Antonia “N”.

De acuerdo con el reporte oficial, la mujer fue detenida por hechos relacionados con el presunto apoderamiento de diversa mercancía dentro del establecimiento.

Tras la intervención policial, la sospechosa fue puesta a disposición de la autoridad competente, la cual determinará su situación jurídica conforme a derecho.