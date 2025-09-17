Detienen a mujer vestida de enfermera en Hospital General de Culiacán

CULIACÁN._ Una mujer que se hacía pasar por enfermera fue detenida por elementos de la Guardia Nacional tras presuntamente intentar atentar contra la vida de un paciente en el Hospital General de Culiacán Dr. Bernardo J. Gastélum.

El hecho ocurrió la tarde de este miércoles 17 de septiembre, alrededor de las 13:00 horas, y provocó una amplia movilización de corporaciones de seguridad en el nosocomio.

De acuerdo con los reportes, personal médico detectó que la mujer no formaba parte de la plantilla del hospital, lo que generó sospechas y motivó la alerta a las autoridades.

Aunque oficialmente no se precisó el área a la que intentó ingresar, versiones extraoficiales señalan que buscaba acceder a la zona donde permanecen pacientes heridos por arma de fuego.

En la revisión no se le encontraron armas de fuego, pero sí una jeringa con una sustancia desconocida. La detenida permanece bajo custodia y hasta el momento no ha sido identificada.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que, en aplicación de los protocolos de seguridad interinstitucional, la mujer ingresó al área de encamados haciéndose pasar por personal médico e intentó aplicar una sustancia a un paciente.

La dependencia señaló que la sospechosa y el material asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, mientras que el estado de salud del paciente es monitoreado de manera permanente. Asimismo, se mantiene un dispositivo interinstitucional de seguridad dentro del hospital para resguardar a pacientes y visitantes.