$!Detienen a nueve en el sector Valle Alto tras operativo de la Policía Estatal en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos de la Policía Estatal Preventiva detuvieron en el sector Valle Alto a nueve personas, entre ellas dos menores de edad, tras un despliegue derivado de un reporte ciudadano al número de emergencias. En la acción se aseguraron fusiles de grueso calibre, cartuchos, equipo táctico y dos vehículos que contaban con reporte de robo vigente en Culiacán.
El hecho se registró cuando los agentes preventivos atendieron una alerta sobre la presencia de civiles armados en un domicilio del citado sector. Al llegar, los oficiales ubicaron a cuatro personas con chalecos tácticos a bordo de un vehículo, quienes intentaron refugiarse en un inmueble.
En el sitio se aseguró a este primer grupo, mientras que otros individuos saltaron hacia propiedades contiguas para escapar. El despliegue se extendió a un segundo inmueble, donde se detuvo a cinco personas más en posesión de armamento.
Durante el intento de fuga, cinco de los civiles resultaron con diversas lesiones, incluyendo dos que sufrieron fracturas por caídas, por lo que recibieron atención médica en calidad de detenidos.
Las autoridades incautaron nueve fusiles automáticos, 44 cargadores, mil 320 cartuchos útiles, nueve chalecos, 16 placas balísticas y dos automóviles con reporte de robo. Tanto los detenidos como lo asegurado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para el inicio de las indagatorias.