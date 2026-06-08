$!Detienen a nueve en el sector Valle Alto tras operativo de la Policía Estatal en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos de la Policía Estatal Preventiva detuvieron en el sector Valle Alto a nueve personas, entre ellas dos menores de edad, tras un despliegue derivado de un reporte ciudadano al número de emergencias. En la acción se aseguraron fusiles de grueso calibre, cartuchos, equipo táctico y dos vehículos que contaban con reporte de robo vigente en Culiacán.

El hecho se registró cuando los agentes preventivos atendieron una alerta sobre la presencia de civiles armados en un domicilio del citado sector. Al llegar, los oficiales ubicaron a cuatro personas con chalecos tácticos a bordo de un vehículo, quienes intentaron refugiarse en un inmueble.