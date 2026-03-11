Detienen a ocho civiles armados y aseguran fusiles y vehículos en operativo en Culiacán

CULIACÁN. _ Ocho civiles fueron detenidos por e elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal Preventiva detuvieron y les aseguraron armamento de alto poder, cargadores, cartuchos, equipo táctico y tres vehículos durante un operativo realizado en la colonia San Benito, al oriente de Culiacán.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la acción se derivó de recorridos de prevención y vigilancia que realizaban agentes estatales en el sector, donde observaron dos vehículos y una motocicleta estacionados frente a un domicilio. Al realizar una inspección visual, los policías detectaron en el interior de las unidades objetos que presumiblemente correspondían a armamento.

Durante la revisión, los agentes también se percataron de la presencia de personas armadas dentro del inmueble, por lo que se desplegó un operativo que permitió la detención de ocho civiles.

En el lugar se aseguraron tres fusiles tipo AK-47 calibre 7.62 x 39 milímetros, un fusil M-16 A4 calibre 5.56 x 45 milímetros, dos fusiles AM-15 multicalibre y dos fusiles tipo M4 calibre 5.56 x 45 milímetros. Asimismo, se decomisaron dos pistolas, una calibre .25 y otra calibre 9 milímetros.

El personal policial también aseguró 40 cargadores para fusiles, 15 calibre 7.62 x 39 milímetros y 25 calibre 5.56 x 45 milímetros, además de dos cargadores para pistola, uno calibre 9 milímetros y otro calibre .25. En cuanto a municiones, se contabilizaron 450 cartuchos útiles calibre 7.62 x 39 milímetros, 750 calibre 5.56 x 45 milímetros y 15 calibre 9 milímetros.

Durante la intervención también fueron asegurados ocho chalecos tácticos sin placas balísticas, una motocicleta marca Italika, así como dos vehículos: un Dodge Attitude y un MG, ninguno con reporte de robo.

Las ocho personas detenidas, junto con el armamento, las municiones, el equipo táctico y las unidades, fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal para que se realicen las investigaciones y procedimientos correspondientes conforme a la ley.