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Proceso

Detienen a Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, en Culiacán

El Registro Nacional de Detenciones señala que fue ingresado al Centro Penitenciario de Aguaruto
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
20/05/2026 17:24
20/05/2026 17:24

Omar Alonso Chávez Carrasco, boxeador e hijo del también boxeador Julio César Chávez González, fue detenido este miércoles 20 de mayo por la Policía Estatal de Sinaloa e ingresado al Centro Penitenciario de Aguaruto.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones del Gobierno de México, el arresto se dio durante la mañana de este día, aproximadamente a las 8:51 horas.

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Los reportes oficiales indican como lugar de su formal detención el propio Complejo Estatal de Seguridad Pública, donde se ubica el penal.

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