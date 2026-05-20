$!Detienen a Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, en Culiacán

Omar Alonso Chávez Carrasco, boxeador e hijo del también boxeador Julio César Chávez González, fue detenido este miércoles 20 de mayo por la Policía Estatal de Sinaloa e ingresado al Centro Penitenciario de Aguaruto.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones del Gobierno de México, el arresto se dio durante la mañana de este día, aproximadamente a las 8:51 horas.