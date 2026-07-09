Detienen a otro enfermero del IMSS en Culiacán por presunto robo de medicamentos

CULIACÁN._ Luis Ismael “N”, enfermero del Instituto Mexicano del Seguro Social en Culiacán, fue detenido este jueves por presuntamente robar medicamentos.

El hombre, quien laboraba en el Hospital General Regional Número 1, ubicado en la colonia Antonio Rosales, fue arrestado aproximadamente a las 14:35 horas, de acuerdo con su ficha en el Registro Nacional de Detenciones.

De forma preliminar, se dio a conocer que entre el material que trató de sustraer se encontraba enoxaparina, un anticoagulante.

El sujeto quedó a disposición de la Fiscalía General de la República para ser investigado por este presunto hurto.

Apenas hace tres semanas, el 19 de junio, otro enfermero del mismo hospital, llamado Abel Elías “N”, fue arrestado por robo de medicamento. En su caso, por intentar sustraer medicinas para pacientes con VIH, diabetes y cáncer.

Unos días después, el 24 de junio, Abel Elías fue asesinado a balazos en la colonia Antonio Rosales, muy cerca del Seguro donde trabajaba.