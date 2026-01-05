$!Detienen a pareja con armas y vehículos robados en la colonia La Tomatera, en Navolato

NAVOLATO. _ Una pareja, integrada por un hombre y una mujer menor de edad, fue detenida en las inmediaciones de la colonia La Tomatera tras un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales, donde se aseguraron armas de fuego de alto poder y vehículos con reporte de robo.

La intervención se derivó de una denuncia anónima al número 089, que alertaba sobre la presencia de una unidad robada en el sector. Al verificar el reporte, personal del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES), en conjunto con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, localizó dos vehículos, confirmando que uno de ellos contaba con reporte de robo vigente.