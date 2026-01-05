$!Detienen a pareja con armas y vehículos robados en la colonia La Tomatera, en Navolato

NAVOLATO. _ Una pareja, integrada por un hombre y una mujer menor de edad, fue detenida en las inmediaciones de la colonia La Tomatera tras un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales, donde se aseguraron armas de fuego de alto poder y vehículos con reporte de robo.
La intervención se derivó de una denuncia anónima al número 089, que alertaba sobre la presencia de una unidad robada en el sector. Al verificar el reporte, personal del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES), en conjunto con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, localizó dos vehículos, confirmando que uno de ellos contaba con reporte de robo vigente.
De acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en el sitio fueron asegurados dos fusiles AK-47, calibre 7.62x39 mm, junto con seis cargadores abastecidos para dicha arma. También se localizaron tres cargadores calibre 5.56 mm y un chaleco con dos placas balísticas.
Debido a que una de las personas es menor de edad, su identidad se mantiene bajo resguardo conforme a las políticas de protección a los derechos humanos. Tanto los detenidos como el equipo asegurado fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para que se inicien las investigaciones correspondientes por la presunta comisión de delitos federales.