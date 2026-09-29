Detienen a pareja con mil cartuchos para AK-47 y 300 bolsas de presunta metanfetamina en Concordia

CONCORDIA. _ Un hombre y una mujer fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en posesión de mil cartuchos útiles para fusil AK-47, cinco cargadores y presunta metanfetamina, durante un operativo de prevención y vigilancia en la cabecera municipal de Concordia.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) realizaban recorridos por calles de la cabecera municipal cuando observaron a la pareja salir de un domicilio con varias mochilas.

Al notar la presencia de los agentes, ambos adoptaron una actitud evasiva e intentaron regresar rápidamente al inmueble, pero fueron alcanzados por los elementos policiales.

Durante una revisión, los agentes aseguraron cinco cargadores para arma larga calibre 7.62x39 milímetros, mil cartuchos útiles del mismo calibre y 300 bolsas transparentes que contenían presunta metanfetamina, con un peso aproximado de 140 gramos.

El hombre y la mujer fueron detenidos y, junto con los indicios asegurados, quedaron a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.