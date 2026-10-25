$!Detienen a pareja en Mazatlán que transportaba un cadáver en automóvil

MAZATLÁN._ Tras una revisión de rutina, elementos de la Marina detuvieron a una pareja que transportaba un cadáver en estado de descomposición en el asiento trasero de un auto sedán. Los agentes federales realizaron la detención a las 22:45 horas del sábado 24 de octubre en la zona de las Malvinas del Parque Industrial Alfredo V. Bonfil.

La pareja se trasladaba en un automóvil Hyundai Grand i10 cuando fue interceptados por elementos de la Marina que patrullaban la zona. El hombre y mujer se mostraron nerviosos y cayeron en contradicciones, cuando los agentes descubrieron un bulto extraño sobre los asientos traseros.