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Detienen a pareja en Mazatlán que transportaba un cadáver en automóvil

Elementos de la Marina localizaron el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición durante una revisión la noche del sábado en el Parque Bonfil
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
25/10/2026 06:36
25/10/2026 06:36

MAZATLÁN._ Tras una revisión de rutina, elementos de la Marina detuvieron a una pareja que transportaba un cadáver en estado de descomposición en el asiento trasero de un auto sedán.

Los agentes federales realizaron la detención a las 22:45 horas del sábado 24 de octubre en la zona de las Malvinas del Parque Industrial Alfredo V. Bonfil.

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La pareja se trasladaba en un automóvil Hyundai Grand i10 cuando fue interceptados por elementos de la Marina que patrullaban la zona.

El hombre y mujer se mostraron nerviosos y cayeron en contradicciones, cuando los agentes descubrieron un bulto extraño sobre los asientos traseros.

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Al revisar el contenido, un fétido olor alertó a los agentes y descubrieron que se trataba del cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición.

La pareja fue detenida de inmediato y el vehículo fue asegurado para que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaran las diligencias correspondientes.

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