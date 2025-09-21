Detienen a pasajero de taxi con arma de fuego en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre que viajaba en un taxi en Culiacán fue detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva tras percatarse de que contaba con un arma de fuego.

Según un comunicado oficial, los policías estatales se encontraban realizando recorridos preventivos en las inmediaciones del sector Bellavista cuando observaron una conducta irregular en el pasajero de un vehículo tipo taxi, por lo que las unidades oficiales retornaron y se aproximaron.

Al verificar de manera cercana, se percataron de que el pasajero que viajaba en la parte trasera portaba un arma de fuego fajada en la cintura, con un cargador abastecido con 18 cartuchos útiles.

Tras esto, el civil y los demás indicios fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes.

Las labores de aseguramiento fueron realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a través de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.