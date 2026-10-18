Detienen a presunta célula de ‘Los Chapitos’ y a Jesús Abraham ‘Talibán’, al sur de Sinaloa

Una serie de operativos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional resultaron en la detención de una presunta célula delictiva, así como de un personaje identificado como Jesús Abraham “N”, alias “Talibán”, ambos ligados a la facción de “Los Chapitos”, del Cártel del Pacífico.

De acuerdo con la información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el 16 de octubre en el municipio de Rosario fueron detenidos cuatro personas, entre ellas un colombiano, quienes presuntamente formaban parte del círculo de seguridad de Oscar Luciano “N”, alias “Casco” o “El 81”.

Esta última persona es señalada como supuesto jefe regional de “Los Chapitos”.