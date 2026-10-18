Detienen a presunta célula de ‘Los Chapitos’ y a Jesús Abraham ‘Talibán’, al sur de Sinaloa

Una serie de operativos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional resultaron en la detención de una presunta célula delictiva, así como de un personaje identificado como Jesús Abraham “N”, alias “Talibán”, ambos ligados a la facción de “Los Chapitos”, del Cártel del Pacífico.
De acuerdo con la información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el 16 de octubre en el municipio de Rosario fueron detenidos cuatro personas, entre ellas un colombiano, quienes presuntamente formaban parte del círculo de seguridad de Oscar Luciano “N”, alias “Casco” o “El 81”.
Esta última persona es señalada como supuesto jefe regional de “Los Chapitos”.
En Sinaloa, como resultado de trabajos de inteligencia militar, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con @sspsinaloa1, detuvieron en dos acciones realizadas en El Rosario y Mazatlán a Jesús Abraham “N”, alias “Talibán”, y a cuatro integrantes de una célula delictiva, además de asegurar armamento y equipo táctico.Los detenidos están vinculados con el secuestro y homicidio de 10 trabajadores de una empresa minera en La Concordia, así como con el secuestro de cuatro turistas originarios del Estado de México, ocurrido en Mazatlán.El Gabinete de Seguridad mantiene acciones coordinadas de inteligencia e investigación para detener a generadores de violencia, desarticular estructuras criminales y combatir la impunidad.— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX)
October 19, 2026
En Sinaloa, como resultado de trabajos de inteligencia militar, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con @sspsinaloa1, detuvieron en dos acciones realizadas en El Rosario y Mazatlán a Jesús Abraham “N”, alias “Talibán”, y a cuatro integrantes de una célula delictiva, además de asegurar armamento y equipo táctico.Los detenidos están vinculados con el secuestro y homicidio de 10 trabajadores de una empresa minera en La Concordia, así como con el secuestro de cuatro turistas originarios del Estado de México, ocurrido en Mazatlán.El Gabinete de Seguridad mantiene acciones coordinadas de inteligencia e investigación para detener a generadores de violencia, desarticular estructuras criminales y combatir la impunidad.
Por otro lado, el día 17 de octubre en Mazatlán, fue aprehendido Jesús Abraham “N”, alias “Talibán”, quien según la información oficial es una persona de confianza de Juan Benito “N”, alias “Beny 17”, quien sería otro jefe regional del mismo bando criminal.
Jesús Abraham fue arrestado en posesión de diverso armamento y un vehículo.
El informe de Defensa indica que los detenidos están vinculados con el secuestro y asesinato de 10 trabajadores de la empresa minera Vizsla Silver Corp, ocurrido el 23 de enero de 2026, en el municipio de Concordia.
Aunado a ello, se les relaciona con el secuestro de cuatro turistas procedentes del Estado de México, el 3 de febrero del mismo año, en Mazatlán.
Estos sujetos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones, diligencias periciales correspondientes y determinar su situación jurídica.