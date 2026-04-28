Detienen a presunto asesino de Ricardo Mizael, menor de edad muerto en Culiacán

Fue detenido Jesús Abraham “N”, de 21 años de edad, identificado como presunto responsable del asesinato de Ricardo Mizael, un menor de 16 años, el pasado 11 de febrero.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), identificó al joven como el presunto autor del crimen, cometido sobre la carretera que conduce hacia Imala, al oriente de Culiacán, a la altura del fraccionamiento Los Ángeles.

La investigación fue integrada por la Inspección General de Investigación de Homicidios Dolosos de la Región Centro, cuyos datos de prueba permitieron que un Juez de Control librara la orden de aprehensión correspondiente.

Jesús Abraham “N” fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, autoridad que determinará su situación jurídica.

De acuerdo con los primeros reportes el día del crimen, Ricardo Mizael habría sido interceptado y agredido a balazos por sujetos a bordo de una motocicleta, cuando se dirigía a comprar un biberón para alimentar unos gatos que rescató de la calle.

Según la Fiscal General de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, las primeras indagatorias apuntaron a que en este ataque participaron dos personas, una de ellas también menor de edad.

La funcionaria también ventiló que los primeros indicios señalan a que Ricardo Mizael habría sido atacado por confusión, aunque fue un ataque directo.