Detienen a presunto feminicida de la maestra Anyella en Colima

CULIACÁN. _ Ethan Leonard “N”, de 20 años, fue aprehendido en el municipio de Comala, Colima, como probable responsable del asesinato de la maestra Anyella, originaria de Escuinapa, ocurrido el 22 de octubre en un hotel de la Avenida Camarón Sábalo en el puerto de Mazatlán.

La detención fue realizada por personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) a través de su Unidad Especializada en Aprehensiones, culminando una labor de investigación e inteligencia que se extendió hasta el estado vecino.