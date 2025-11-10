Detienen a presunto feminicida de la maestra Anyella en Colima

CULIACÁN. _ Ethan Leonard “N”, de 20 años, fue aprehendido en el municipio de Comala, Colima, como probable responsable del asesinato de la maestra Anyella, originaria de Escuinapa, ocurrido el 22 de octubre en un hotel de la Avenida Camarón Sábalo en el puerto de Mazatlán.
La detención fue realizada por personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) a través de su Unidad Especializada en Aprehensiones, culminando una labor de investigación e inteligencia que se extendió hasta el estado vecino.
El joven es señalado por el delito de feminicidio, derivado de los hechos en los que la víctima fue privada de la vida y su cuerpo hallado al interior de un hotel mazatleco.
La captura fue posible debido a la coordinación entre las corporaciones de investigación de Sinaloa y Colima. Además, la FGE destacó la colaboración binacional con la Oficina de Seguridad Diplomática y la Oficina de Seguridad del Interior de los Estados Unidos, lo que permitió ubicar y aprehender al sospechoso en territorio colimense.
Ethan Leonard “N” será trasladado a Sinaloa en las próximas horas para ser puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Sur, autoridad que definirá su situación jurídica por el crimen.